На 12 территориях Ростовской области обстановка по COVID-19 остается напряженной

По итогам еженедельного мониторинга, в «красную» зону по коронавирусу в Ростовской области входит 12 территорий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Обстановка оценивается как напряженная в Азове, Батайске, Гуково, Багаевском, Егорлыкском, Зерноградском, Кагальницком, Каменском, Мясниковском, Пролетарском, Тарасовском и Тацинском районах.

Хорошая санитарная ситуация наблюдается в Каменске-Шахтинском, Дубовском, Куйбышевском, Сальском, Усть-Донецком и Целинском районах. Остальные 37 районов области находятся в «желтой» зоне: в них ситуация по коронавирусу оценивается как удовлетворительная.

Напомним, с 8 февраля в Ростовской области действует карта, которая сформируется по системе «Светофор». Она формируется по следующим критериям: заболеваемость на 100 тыс. населения за предыдущую неделю, заболеваемость внебольничной пневмонией, уровень тестирования населения, процент использованной вакцины, загруженность коечного фонда для лечения пациентов с подозрением на коронавирус, соблюдение ограничительных мер. По итогам анализа территориям присваивается соответствующий цвет – зеленый, жёлтый или красный. В частности, карта помогает принимать решения по смягчению коронаврусных ограничений на территориях региона.

Наталья Шинкарева