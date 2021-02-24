В Татарстане начали проверку после ДТП с четырьмя погибшими

МВД по Татарстану проводит проверку по факту аварии с четырьмя жертвами. Об этом говорится в сообщении министерстве.

Отмечается, что инцидент произошел накануне в 11:50 на 3 км трассы Рыбная Слобода — Кутлу Букаш. По предварительной версии, автомобиль Kia выехал на «встречку» и врезался в машину Lada. «В результате ДТП водитель автомобиля Kia, а также водитель автомобиля Lada и его два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия», — отметили в министерстве.

В прокуратуре Татарстана добавили, что ход проверки ведомство взяло под свой контроль.

"Ъ-Казань"