Центральные улицы Петербурга утром остались без света

Около 7 утра центральные улицы Петербурга остались без света. Из-за отсутствия электричества на Суворовском проспекте не ходили троллейбусы.

Как сообщает «Фонтанка.ру», отключения электричества были на Новочеркасском проспекте, Республиканской улице. В настоящее время электроснабжение восстановлено.

Утро 24 февраля многие улицы Центрального района Петербурга встречали без света. Встал и городской электротранспорт.

По данным ГУП «Горэлектротранс», проблемы с напряжением в контактной сети были зафиксированы в период с 06.32 по 06.47 по мск и далее с 07:16. Электротранспорт был пущен в объезд Невского и Литейного проспектов, проспекта Обуховской Обороны, моста Александра Невского, Суворовской площади, Суворовского проспекта. В настоящее время движение троллейбусов №№ 1, 14, 16, 22 и трамваев №№ 7, 24, 65 восстанавливается, заявили в комитете по транспорту.