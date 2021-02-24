Собственник Коченевского НПЗ в Новосибирской области заключил мировое с кредитором

Новосибирский арбитражный суд утвердил мировое соглашение по делу о банкротстве ООО «Стандарт-ойл», которое через дочернее ООО «ВПК-ойл» владеет Коченевским нефтеперерабатывающим заводом в Новосибирской области.

Ходатайство о заключении мирового соглашения подало московское АО «Холдинговая компания "Эволюция"». Компания по решению суда является правопреемником Сбербанка, выступавшего инициатором банкротства и единственным кредитором «Стандарт-ойла». Требования банка на момент подачи заявления о признании должника банкротом составляли около 1,36 млрд руб.

Договор цессии между Сбербанком и ХК «Эволюция», по данным суда, был заключен на 2,75 млрд руб. По нему московской компании отошло право требования и к «ВПК-ойл», в отношении которой банк также инициировал процедуру банкротства. Как сообщалось, мировое соглашение между «ХК «Эволюция» и «ВПК-ойл» было заключено 12 февраля; оно предполагает выплату 1,425 млрд руб. долга и процентов пот нему до 2029 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «ВПК-ойл» на 100% принадлежат «Стандарт-ойлу», которым владеют новосибирское ООО «Ойл-логистик» (55%) и московское ООО «Проспэрити» (45%) Анатолия Торсукова. Господин Торсуков также является совладельцем НПЗ «Северный Кузбасс» и Анжерской нефтегазовой компании.

Дарья Решетникова