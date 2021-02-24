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Бизнесу могут ограничить дивиденды при отказе ликвидировать ущерб природе

Власти могут создать механизм ограничения на выплату дивидендов для компаний, которые не ликвидируют вред окружающей среде. Разработать его до 1 марта поручила вице-премьер России Виктория Абрамченко, сообщил РБК со ссылкой на копию протокола по итогам ее совещания. Представитель вице-премьера Марта Галичева подтвердила подлинность документа.

Госпожа Абрамченко хочет до 1 марта увидеть доработанные поправки в законодательство «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде». Свое поручение она направила министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Минпромторгу, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам.

Ранее в интервью “Ъ” Виктория Абрамченко говорила, что собственник промышленного объекта должен нести «бремя содержания своего имущества до самого конца». «Как в Усолье-Сибирском, собственники не должны его бросать. Необходимо проводить экологический аудит, если накоплен вред — его нужно ликвидировать, площадку нужно рекультивировать»,— сказала госпожа Абрамченко.

Осенью власти отказались от идеи создания компенсационных фондов и специальной госкорпорации, которая занималась бы ликвидацией экологических последствий. Тогда на рассмотрении остались три варианта финансирования этой деятельности — создание резервных фондов собственников опасных предприятий, обязательное страхование таких объектов и окрашенный платеж в бюджет.

О возможном изменении системы экологических платежей — в материале “Ъ” «Целевая ликвидация вреда».

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