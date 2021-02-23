Аргентина может предложить России сотрудничество в создании ледового судна

Аргентина готовится создать собственное судно ледового класса и не исключает взаимодействия в данном вопросе с Россией, сообщил министр обороны Аргентины Агустин Росси.

«Мы построим судно ледового класса. Мы купили и почти оплатили проект. Мы будем строить его в Аргентине — сами или вместе с кем-то»,— сказал господин Росси, выступая на мероприятии к Дню аргентинской Антарктиды (цитата по ТАСС).

Позже он уточнил, что власти Аргентины изучают возможность заключения соглашения о взаимодействии в строительстве судна с другими странами, в том числе с Россией. У Аргентины есть 13 антарктических баз, шесть из которых работают круглый год.