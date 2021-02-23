С золотодобывающей компании «Сисим» взыскано 180 млн рублей за загрязнение рек

Красноярская компания «Сисим» выплатит 180 млн руб. за загрязнение рек Сейба и Сисим в Курагинском районе края.. Решение было принято судом по иску прокуратуры. Оно вступило в законную силу.

Ущерб окружающей среде, по оценкам прокуратуры, был причинен после разрушения в октябре 2019 года насыпи технологического отстойника, который использовался компанией, сообщает прокуратура. В результате загрязненная вода вылилась в реки Сейба и Сисим.

В октябре 2019 года артель «Сисим» вела добычу россыпного золота в долине реки Малая Сейба. Чтобы скрыть от проверяющих загрязнение реки промотходами, руководство компании, как считают следователи, распорядились копить грязную воду за технологическими дамбам.

В ночь на 19 октября каскад из шести самовольно возведенных технологических дамб не выдержал напора накопленной воды. Под напором воды произошло их разрушение. Грязная вода накрыла вахтовый поселок, в котором проживали 174 человека. Селевым поток были снесены два общежития старателей, хозяйственные постройки, несколько вагончиков-времянок. Погибли, по данным СКР, 20 человек, еще 23 получили травмы различной степени тяжести, 2 человека получили тяжкий вред здоровью.

Оксана Павлова