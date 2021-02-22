В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 56 человек

В Татарстане за последние сутки, к 22 февраля, коронавирус выявили у 56 человек, сообщил минзрав республики. 24 из них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

Среди новых заболевших трое детей, 25 человек – в возрасте от 60 лет, в том числе один – старше 90 лет.

В Казани зарегистрировали 23 случая, в Набережных Челнах – 13, в Альметьевском, Атнинском и Зеленодольском районах – по 3, еще в десяти – по 1-2 случая.

Всего в регионе на 22 февраля выявили 17 656 инфицированных COVID-19. Из них 14 219 выздоровели и 316 — умерли.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"