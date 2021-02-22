Деньгами жителей многоэтажек отапливают улицы «Новые люди» выяснили, почему в Ижевске так много платят за «коммуналку»

Самая расходная часть в платежке за жилищно-коммунальные услуги — отопление. При этом во многих домах холодно, а тепло уходит на улицы и создает «парниковый эффект». Партия «Новые люди» разработала комплексную программу, которая поможет жителям экономить до 25% на ЖКУ, а главное — сделать дома теплее. Сейчас активисты партии измеряют энергоэффективность многоэтажек Удмуртии.



В республике уже проверили около 40 многоэтажек. Отмечают, что больше всего тепла теряют жители старых домов. Но и для новостроек проблема актуальна.

«На 20 домов пять — с критическими потерями. Хуже всего, когда новостройки имеют большие потери из-за некачественно установленных окон, дверей, из-за плохого утепления межпанельных швов»,— говорит Сергей Чудаев, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Удмуртии.

Станислав Шубин, председатель комитета по ЖКХ партии «Новые люди», доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ, отмечает, что чаще всего тепло теряют кирпичные дома, чуть меньше — блочные, еще лучше держат тепло панельные, а самые энергоэффективные — монолитные. Однако главный фактор здесь — забота собственников о своем доме.

В энергоэффективном доме можно сэкономить 20 — 25% на «коммуналку».

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

В партии планируют разработать законопроект, чтобы жители начали экономить на тепле. В законопроект включат целый комплекс мер, которые помогут сделать дома более энергоэффективными. Самое главное — помочь жителям делать капремонт с государственной поддержкой.

«Необходимо развивать механизм долгосрочного кредитования капитального ремонта, когда без увеличения платы и продолжительного ожидания накопления всей нужной суммы для проведения капитального ремонта многоквартирного дома, перешедшего на спецсчет, может быть привлечен кредит и проведен ремонт здесь и сейчас. Обязанность внесения платы за капремонт установлена государством, поэтому такое кредитование может считаться для банков практически безрисковым»,— говорит Станислав Шубин.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Покупателей жилья планируют стимулировать более низкими налогами на энергоэффективные квартиры. Это окажет еще и благотворное влияние на экологию: потеря теплоносителя создает парниковый эффект. Жители будут экономить на налогах и плате за «коммуналку». А у застройщиков появится стимул делать энергоэффективные дома, так как на них увеличится спрос.

«Каждое из мероприятий, входящих в программу повышения энергоэффективности и энергосбережения, разработанную партией «Новые люди», способно привести к существенному результату. Но все же основной эффект будет достигнут при комплексной реализации всех пунктов программы»,— отмечает господин Шубин.

Активисты партии «Новые люди» считают, государство должно заботиться об энергоэффективности жилья. Это поможет улучшить экологическую обстановку и снизить расходы ижевчан. Жители города с этим согласны: в этом году рост «платежки» может достичь 9,5%.