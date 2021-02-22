Вакцинация пожилых в Японии задерживается из-за нехватки препарата Pfizer

В Японии задерживается вакцинация пожилых людей, поскольку поставки препарата от компаний Pfizer и BioNTech в начале года будут ограничены, сообщил министр административной реформы Таро Коно, отвечающий за вакцинацию. Это пока единственная одобренная в стране вакцина.

Кампания по вакцинации началась в Японии на прошлой неделе, прививки сделали первой группе медицинских работников. Вакцинацию людей старше 65 лет (около 36 млн человек) планируют начать в апреле, как и намечалось, но она будет идти более медленными темпами, сообщил министр. По его словам, поставки вакцины «будут очень ограничены до апреля».

«Мы начнем (вакцинацию пожилых людей.— “Ъ”) поcтепенно и будем медленно ее расширять»,— сказал Таро Коно, выступая по телевидению (цитата по Kyodo).

Вакцина американской компании Pfizer и немецкой BioNTech пока единственная вакцина, одобренная для использования в Японии. 12 февраля она получила первую партию в 386,1 тыс. доз, вторая партия объемом 450 тыс. доз прибыла накануне. Всего в текущем году Япония рассчитывает получить 144 млн доз вакцины.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии зарегистрировано почти 425 тыс. заразившихся коронавирусом. Выздоровели 398,6 тыс. человек, умерли — 7,5 тыс.