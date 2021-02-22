К Земле приблизится астероид размером со стадион

Сегодня, 22 февраля, рядом с Землей должен пройти астероид 2020 XU6 размером со стадион, сообщает научно-исследовательский центр NASA JPL. Его диаметр составляет 213 м. Астероид приблизится к планете на расстояние примерно 4 млн км.

Также сегодня к Земле должны приблизиться еще два астероида, размер которых ученые сравнивают с самолетом. Это астероид 2020 BV9 диаметром 23 м, который пройдет рядом с планетой на расстоянии 5,6 млн км и 2021 CC5 диаметром 40 м, который приблизится к Земле на расстояние 6,9 млн км.