«Конек-Горбунок» возглавил российский кинопрокат на выходных

Фильм «Конек-Горбунок» стал лидером проката в России и странах СНГ на выходных. Он собрал 285 млн руб. По информации Kinobusiness.com, выходные могут оказаться самыми кассовыми с начала пандемии, если не учитывать новогодние праздники.

Лидеры проката 18–21 февраля:

«Конек-Горбунок» — 285 млн руб.;

«Родные» — 84,5 млн руб. (общие сборы — 337 млн руб.);

«Душа» — 67 млн руб. (1,17 млрд руб.);

«Батя» — 9 млн руб. (34 млн руб.);

«Спасите Колю!» — 22,6 млн руб.

«Конек-Горбунок» основан на одноименной сказке Петра Ершова. В фильме сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева и Михаил Ефремов. При создании образа Конька-Горбунка использовали движения, мимику и голос Павла Деревянко.

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Ход коньком».