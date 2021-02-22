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«Конек-Горбунок» возглавил российский кинопрокат на выходных

Фильм «Конек-Горбунок» стал лидером проката в России и странах СНГ на выходных. Он собрал 285 млн руб. По информации Kinobusiness.com, выходные могут оказаться самыми кассовыми с начала пандемии, если не учитывать новогодние праздники.

Лидеры проката 18–21 февраля:

  • «Конек-Горбунок» — 285 млн руб.;
  • «Родные» — 84,5 млн руб. (общие сборы — 337 млн руб.);
  • «Душа» — 67 млн руб. (1,17 млрд руб.);
  • «Батя» — 9 млн руб. (34 млн руб.);
  • «Спасите Колю!» — 22,6 млн руб.

«Конек-Горбунок» основан на одноименной сказке Петра Ершова. В фильме сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева и Михаил Ефремов. При создании образа Конька-Горбунка использовали движения, мимику и голос Павла Деревянко.

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Ход коньком».

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