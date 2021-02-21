«Рособоронэкспорт» заключил со странами Африки контракты на $1,5 млрд в 2020 году

Российская компания по экспорту и импорту военного назначения «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») в 2020 году заключила с десятью африканскими странами контрактов на $1,5 млрд, сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

«Заключили в течение 2020 года контракты более чем с десятью африканскими странами. Получили аванс, начали исполнять»,— сказал господин Михеев на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая сегодня, 21 февраля, стартовала в Абу-Даби (цитата по ТАСС). Он добавил, что продолжается работа с «традиционными партнерами» в Северной Африке и Персидском заливе. «На Северную Африку и Ближний Восток пришлось около 30% от работы в 2020 году»,— сообщил глава «Рособоронэкспорта».

Ранее сегодня господин Михеев сказал, что около шести стран проявили интерес к российскому танку Т-14 «Армата» производства Уралвагонзавода. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров накануне говорил, что танк может заинтересовать в первую очередь ближневосточные страны, а также страны Юго-Восточной Азии.

Об экспорте вооружения — в интервью Дениса Мантурова “Ъ”.