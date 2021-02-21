Мэрия Краснодара заплатит более 3 млн рублей за загрязнение реки Кубань

Администрация Краснодара оштрафована за загрязнения реки Кубани и ее берега. Сумма штрафов составила порядка 3,8 млн руб. Об этом сообщили 21 февраля пресс-служба Росприроднадзора.

В сообщении указано, что нарушения выявлены в ходе внеплановой проверки, которую провели сотрудники ведомства совместно с прокуратурой Краснодарского края.

«Выявлен бесконтрольный сброс в реку Кубань неочищенных стоков из ливневой канализации», - говорится в пресс-релизе.

За нарушение требований к охране водных объектов по 13 эпизодам администрация Краснодара оштрафована 3,2 млн руб. Кроме того, выписан штраф в размере 416 тыс. руб. по факту захламления прибрежной защитной полосы реки Кубань.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, прокурор Кубани раскритиковал мэрию Краснодара за обслуживание канализации. По его словам, в августе 2020 года прокуратура краевого центра внесла в отношении властей города представление об устранении нарушений.

В конце декабря 2020 года полиция начала проверку в отношении одной из городских управляющих компаний. Ее подозревают в сбросе канализационных стоков в реку Кубань.

Наталья Решетняк