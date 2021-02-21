БАТО построит в аэропорту Геленджика топливозаправочный комплекс

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство площадки авиатопливообеспечения воздушных судов в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным «Интерфакса» проект реализует ООО «Базовый авиатопливный оператор» (БАТО, структура «Роснефти»).

Согласно проекту, площадка будет примыкать к границе аэропорта. На ней разместятся пункт слива авиационного керосина, пункт налива в аэродромные топливозаправщики, административно-бытовой корпус, пункт контроля качества для проведения аэродромного контроля топлива и пр.

ООО «Базовый авиатопливный оператор» (БАТО) работает на рынке авиатопливообеспечения с марта 2009 года, осуществляя заправку пассажирских и грузовых воздушных судов российских и иностранных авиакомпаний в аэропортах городов Краснодар, Анапа, Ейск, Геленджик, Сочи.

Как писал “Ъ-Кубань”, в октябре этого года в аэропорте Геленджика началось строительство здания нового аэровокзального комплекса. Новый комплекс аэропорта площадью 16,7 тыс. кв. м. будет расположен рядом с действующим терминалом. Заявленная пропускная способность составит 891 пассажир в час.

Наталья Решетняк