В Ярославле при задержании наркоторговцев погиб полицейский

В Ярославле во время проведения задержания группы подозреваемых в торговле наркотическими веществами погиб 44-летний сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Сергей Карсанов. В пресс-службе регионального УМВД России не раскрывают подробностей операции, в результате которой погиб полицейский.

«20 февраля при исполнении служебных обязанностей у сотрудника Управления наркоконтроля УМВД России по Ярославской области резко ухудшилось состояние здоровья, он потерял сознание. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи провела реанимационные мероприятия, однако сотрудник полиции скончался»,— говорится в официальном комментарии пресс-службы УМВД России по Ярославской области.

В пресс-службе уточнили, что сейчас ведется проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

По неофициальной информации, во время проведения операции по задержанию наркоторговцев, один из них оказал сопротивление, в ходе которого применил газовый баллончик, распыленное из которого вещество, возможно, стало причиной ухудшения самочувствия полицейского.

Сергей Карсанов был известен в Ярославле как активный спортсмен, футболист. Он был капитаном футбольной команды ярославского УМВД. В связи с гибелью Сергея Карсанова федерация футбола Ярославской области опубликовала на своем сайте некролог.

«Ушел из жизни воспитанник ярославского футбола, капитан футбольной команды УМВД Сергей Карсанов. Федерация футбола Ярославской области выражает искренние соболезнования родным и близким покойного»,— говорится в некрологе.

Антон Антонов