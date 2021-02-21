В Туве, Красноярском крае и Хакасии произошли землетрясения магнитудой до 5,7

Землетрясения произошли в Туве, Красноярском крае и Хакасии утром 21 февраля, сообщили региональные управления МЧС. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. По разным данным, магнитуда землетрясения в Туве составила 5,6–5,7, а в Красноярском крае и Хакасии были афтершоки.

«В 08:37 по местному времени (3:37 по московскому) 21 февраля зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,7 в Тоджинском районе, в 85 км восточнее села Адыр-Кежиг. Ощущались в трех районах: Тоджинский, Кызылский и в городе Кызыл»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по Туве.

По данным красноярского управления МЧС, магнитуда составила 5,6 на территории Тувы, а в крае были афтершоки. «По предварительным данным пострадавших и разрушений нет. Жители и гости Красноярского края, просим вас соблюдать спокойствие, поводов для паники нет!»,— говорится в сообщении ГУ МЧС Красноярского края. Ведомство отмечает, что в Хакасии ощущались «незначительные афтершоки».