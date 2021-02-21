Нового прокурора Прикамья представят на следующей неделе

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров может быть представлен личному составу 25 февраля, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. По их данным, для этого в Пермь приедет заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин. Напомним, господин Бухтояров был назначен главой надзорного ведомства региона 17 февраля. Ранее он занимал должность прокурора Кемеровской области. На посту прокурора Прикамья он сменит Андрея Юмшанова, который возглавлял надзорный орган с июля 2018 по сентябрь 2020 года.