Курс доллара. Прогноз на 24–26 февраля

Минувшую неделю рубль завершил неожиданным ослаблением позиций против ведущих мировых валют. В понедельник курс доллара на торгах Московской биржи опускался до отметки 73,25 руб./$, что почти на 40 коп. ниже значения пятницы. Однако в последующие дни американская валюта смогла не только отыграть утраченные позиции, но и укрепить их. По итогам торгов субботы курс доллара составил 74,12 руб./$, что более чем на 40 коп. выше значений закрытия предшествующей недели. Давление на российскую валюту оказывают возросшие продажи рублевых бумаг со стороны международных инвесторов.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|73.00-75.00
|Банк Зенит
|74.00
|ПСБ
|73.00-75.00
|МТС-банк
|72.50-75.00
|«БКС Мир инвестиций»
|73.00-75.00
|Консенсус-прогноз *
|73.95
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Виталий Громадин, старший аналитик
Важное значение для динамики рублевых активов сохранят геополитический фон и спрос на рынке ОФЗ
Наш прогнозный диапазон по паре USD/RUB на следующую неделю, которая будет укороченной на отечественном рынке,— 73-75 руб./$. В пользу российской валюты выступают сезонный фактор (сильный профицит торгового баланса) и налоговый период, пик которого придется на 25 февраля. При этом на предстоящей неделе после нормализации ситуации в Техасе и других американских штатах, пострадавших от аномальных морозов, мы можем увидеть умеренную слабость нефтяных котировок. Важное значение для динамики рублевых активов сохранят геополитический фон и спрос на рынке ОФЗ.
Олег Кочетков, начальник управления валютных операций
Ожидаем диапазон 72,5-75,0 руб./$.
В понедельник ЕС рассматривает вопрос по санкциям, и если не будет неожиданно жестких шагов, то сохранение позитивных настроений на товарных рынках поможет рублю сохранить текущий диапазон. Рост доходностей ОФЗ пока продолжается, это мешает рублю расти. Ожидаем диапазон 72,5-75,0 руб./$.
Богдан Зварич, главный аналитик
При этом мы не ожидаем существенного изменения отношения инвесторов к рисковым активам
На предстоящей короткой рабочей неделе ожидаем умеренного ослабления рубля, что позволит доллару подняться в верхнюю половину диапазона 73-75 руб./$. Основным фактором давления выступит ситуация на рынке энергоносителей. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепится в коридоре $60-63 за баррель, а дальнейшее преобладание коррекционных настроений поспособствует тому, что рынок сделает шаг к его нижней границе. При этом мы не ожидаем существенного изменения отношения инвесторов к рисковым активам, что приведет к консолидации валют развивающихся стран. На таком фоне продажи в рубле будут преобладать, однако этого не хватит для выхода доллара выше отметки 75 руб. Из внутренних факторов выделим подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, что также будет способствовать удержанию рублем в паре с американской валютой позиций в диапазоне 73-75 руб./$.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
Поддержку рублю должны оказать цены на нефть
Валюты и локальные рынки долга развивающихся экономик остаются под давлением растущих базовых долларовых доходностей в США. Для рубля дополнительным негативом служит ожидание введения санкций со стороны ЕС. Новые ограничения, вероятно, способны вызвать лишь краткосрочную реакцию рубля, однако неопределенность в данном случае хуже самих санкций. Поддержку рублю должны оказать цены на нефть. Несмотря на небольшую коррекцию, они по-прежнему высокие. Кроме того, пик налогового периода приходится на вторую половину недели, что также может позитивно отразиться на обменных курсах рубля. Таким образом, влияние негативных факторов на российскую валюту уравновешивается, что должно позволить курсу доллара стабилизироваться на уровне 74 руб.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
Локальной поддержкой российскому рублю остается февральский налоговый период в России
На данный момент участники нефтяного рынка опасаются коррекции после роста более чем на 15% с начала февраля. При этом на фоне текущего высокого уровня нефтяных цен ожидается и частичное снятие предстоящей весной ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+. В то же время локальной поддержкой российскому рублю остается февральский налоговый период в России, тогда как усиливать волатильность может спекулятивное позиционирование перед предстоящими длинными выходными по случаю празднования в стране Дня защитника Отечества. По нашим прогнозам, в ближайшие дни торговый диапазон пары USD/RUB будет находиться в пределах 73-75 руб./$. Что же касается торгового диапазона EUR/RUB, то он, по нашим ожиданиям, будет находиться на уровне 88-91 руб./$.