Курс доллара. Прогноз на 24–26 февраля

Виталий Громадин, старший аналитик Важное значение для динамики рублевых активов сохранят геополитический фон и спрос на рынке ОФЗ Наш прогнозный диапазон по паре USD/RUB на следующую неделю, которая будет укороченной на отечественном рынке,— 73-75 руб./$. В пользу российской валюты выступают сезонный фактор (сильный профицит торгового баланса) и налоговый период, пик которого придется на 25 февраля. При этом на предстоящей неделе после нормализации ситуации в Техасе и других американских штатах, пострадавших от аномальных морозов, мы можем увидеть умеренную слабость нефтяных котировок. Важное значение для динамики рублевых активов сохранят геополитический фон и спрос на рынке ОФЗ.

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций Ожидаем диапазон 72,5-75,0 руб./$. В понедельник ЕС рассматривает вопрос по санкциям, и если не будет неожиданно жестких шагов, то сохранение позитивных настроений на товарных рынках поможет рублю сохранить текущий диапазон. Рост доходностей ОФЗ пока продолжается, это мешает рублю расти. Ожидаем диапазон 72,5-75,0 руб./$.

Богдан Зварич, главный аналитик При этом мы не ожидаем существенного изменения отношения инвесторов к рисковым активам На предстоящей короткой рабочей неделе ожидаем умеренного ослабления рубля, что позволит доллару подняться в верхнюю половину диапазона 73-75 руб./$. Основным фактором давления выступит ситуация на рынке энергоносителей. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепится в коридоре $60-63 за баррель, а дальнейшее преобладание коррекционных настроений поспособствует тому, что рынок сделает шаг к его нижней границе. При этом мы не ожидаем существенного изменения отношения инвесторов к рисковым активам, что приведет к консолидации валют развивающихся стран. На таком фоне продажи в рубле будут преобладать, однако этого не хватит для выхода доллара выше отметки 75 руб. Из внутренних факторов выделим подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, что также будет способствовать удержанию рублем в паре с американской валютой позиций в диапазоне 73-75 руб./$.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Поддержку рублю должны оказать цены на нефть Валюты и локальные рынки долга развивающихся экономик остаются под давлением растущих базовых долларовых доходностей в США. Для рубля дополнительным негативом служит ожидание введения санкций со стороны ЕС. Новые ограничения, вероятно, способны вызвать лишь краткосрочную реакцию рубля, однако неопределенность в данном случае хуже самих санкций. Поддержку рублю должны оказать цены на нефть. Несмотря на небольшую коррекцию, они по-прежнему высокие. Кроме того, пик налогового периода приходится на вторую половину недели, что также может позитивно отразиться на обменных курсах рубля. Таким образом, влияние негативных факторов на российскую валюту уравновешивается, что должно позволить курсу доллара стабилизироваться на уровне 74 руб.