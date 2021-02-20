Ким Кардашьян и Канье Уэст поставят точку

Распалась одна из самых богатых пар шоу-бизнеса: Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся. Инициатором стала супруга рэпера, она подала заявление в суд Лос-Анджелеса, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в суде. Ким добивается совместной опеки над детьми. Имущественных претензий у супругов возникнуть не должно, полагают юристы, поскольку у них есть брачный договор. Оспаривать его, по данным СМИ, ни Кардашьян, ни Уэст не намерены. Как этот разрыв отразиться на бизнесе каждого из супругов? Расскажет Алла Пугачева.

Канье Уэст публично признался в любви Ким Кардашьян в 2012 году, когда вышел трек Cold. Вскоре пара начала встречаться и через два года поженилась. Супруги выглядели счастливыми: за шесть лет у них появились четверо детей, а также они построили мощную бизнес-империю. Рэпер и модель стали постоянными героями мемов: пользователи соцсетей обращали внимание, что в Instagram Канье подписан только на свою жену.

Слухи о серьезном разладе в паре появились в прессе еще в прошлом году — супруги перестали жить вместе. Сложности начались якобы из-за очередного обострения биполярного расстройства у рэпера. Он не раз рассказывал о болезни публично: «Я думаю, это хорошо, что, когда у меня впервые было полное отключение сознания в пять лет, моя мама не лечила меня полностью. Потому что я, возможно, никогда бы не был тем, кем я стал сейчас. Бывают случаи, когда люди с биполярным расстройством идут ко дну. А я тот, кто идет на вершину. У меня не бывает критических периодов депрессии, потому что я просто говорю об этом. Например, я скажу по телевидению: “О, я думал о самоубийстве”. И тогда эта мысль уйдет».

Тогда ведущий шоу пошутил, мол, можно делать все это и стать президентом Соединенных Штатов. В июле рэпер действительно объявил о том, что собирается баллотироваться на пост. Вскоре Канье Уэст выступил с эмоциональной речью перед избирателями, в которой раскритиковал аборты и публично рассказал о том, что их старшая дочь могла не появиться на свет. Как писали СМИ, это и стало переломным моментом. И Ким собиралась уйти еще тогда, но решила переждать период обострения болезни супруга. Тем не менее, публично модель всегда его поддерживала: «У нас иногда разные точки зрения, но, знаете, он мой муж, мы ценим мнение друг друга и определенно можем полагаться друг на друга. Он может говорить вещи, которые будут неправильно истолкованы. Люди не видят всего контекста, но я-то знаю, что у него в сердце».

Ким и Канье называли одной из самых богатых пар шоу-бизнеса, их суммарное состояние оценивают в $2 млрд. Оба супруга успешные бизнесмены. Ким Кардашьян входила в число самых высокооплачиваемых телеведущих, она развивает бренд косметики и продолжает зарабатывать в соцсетях. Рекламный пост в ее Instagram в 2919 году стоил почти $1 млн. Канье Уэст в прошлом году попал в список долларовых миллиардеров Forbes благодаря успеху его бренда спортивной обуви Yeezy. Общих проектов у четы Кардашьян-Уэст было немного, например, бренд детской одежды. Да и совместно нажитое имущество, по данным СМИ, составляет меньше 5% их активов. Так что вряд ли развод серьезно повлияет на их бизнес, считает fashion-директор Catcher Concept Store Лидия Александрова:

«У каждого из них есть какие-то свои достаточно сильные друзья и партнеры именно в репутационном плане.

У Канье Уэста это Вирджил Абло, с которым они когда-то совместно занимались fashion-бизнесом. У Ким — ее большая семья. По итогу все будет зависеть от тех коллекций, которые он выпускает. Если они будут такими же интересными, популярными, то, я думаю, никакая болезнь ни на чем не отразится. У него дизайн-команда достаточно большая, то есть не все зависит от него одного в этом бизнесе».

По данным СМИ, пара нацелена на мирный развод, однако предметом спора может стать их общий дом в Калифорнии, который обошелся супругам в $60 млн. Канье Уэст в начале февраля забрал оттуда часть вещей, в том числе внушительную коллекцию кроссовок — около 500 пар.

Светлана Белова