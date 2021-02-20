Ресторану сети Prime снизили аренду из-за локдауна

Арбитражный суд Москвы снизил арендную плату на 50% для одного из московских ресторанов сети Prime Аркадия Новикова из-за введенного весной 2020 года локдауна. В своем иске арендатор просил уменьшить платежи на 41% за период с 5 по 27 марта 2020 года, на 100% — с 28 марта по 22 июня и на 60% — за последующее время (договор аренды истек 27 августа 2020 года и не был продлен). АО «Деловой квартал» (арендодатель) в ответных требованиях просило взыскать с сети 3,6 млн руб. долга.

В Prime “Ъ” тогда поясняли, что спор развернулся из-за кафе в «Красной розе», где трафик критично упал после перевода с первых дней пандемии на удаленную работу сотрудников «Яндекса», который являлся якорным арендатором бизнес-центра.

Суд пришел к выводу, что требования Prime подлежат удовлетворению частично: на 50% с 28 марта по 22 июня 2020 года, когда заведения общепита в Москве были полностью закрыты. При этом суд отказался на период действия режима повышенной готовности уменьшать компании стоимость аренды на 100%, поскольку это означало бы полное освобождение от исполнения обязательств на время локдауна, что не предусмотрено законом. В уменьшении платежей по аренде за период до 28 марта и с 23 июня 2020 года компании также было отказано. В судебном решении отмечается, что в марте «арендатор осуществлял полноценную деятельность», хоть и со сниженной выручкой, а с 23 июня работа ресторана могла быть возобновлена, но арендатор сам от этого отказался.

Екатерина Волкова