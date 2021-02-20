«Коммунисты России» просят остановить съемку фильма об академике Сахарове

Партия «Коммунисты России» призвала остановить съемку документального фильма об академике Андрее Сахарове. В партии считают, что «академик был одним из разрушителей СССР, врагом советской власти и тесно сотрудничал с зарубежными спецслужбами», заявил зампред ЦК партии Сергей Малинкович. «Коммунисты России» призвали выявить источники финансирования фильма.

Ранее в пресс-службе «МТС Медиа» сообщили, что начались съемки документального фильма с Чулпан Хаматовой к 100-летию Сахарова. Премьера намечена на 21 мая.

Андрей Сахаров — советский физик-теоретик, один из создателей первой советской водородной бомбы. Диссидент и правозащитник, народный депутат СССР. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.

«Партия направила в прокуратуру заявление с требованием немедленно приостановить съемки провокационного фильма, выявить источники финансирования и призвала ФСБ обнародовать данные о тесной связи Сахарова и его супруги Елена Боннер с западными спецслужбами, о чем новые поколения не знают»,— рассказал «РИА Новости» Сергей Малинкович. «Нам не нужны фильмы о таком человеке, нам нужно уголовное дело в отношении его разрушительной деятельности»,— заявил он.

«Участники съемок, в том числе актриса Хаматова, уже не раз проявляли себя как антисоветчики и русофобы»,— добавил господин Малинкович. При этом он подчеркнул, что партия не отрицает «научных заслуг Сахарова в первый период жизни».

Пресс-служба «МТС Медиа» отказалась от комментариев.