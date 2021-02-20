Экс-судья Белореченского райсуда не смогла доказать свою невиновность в ВС

Бывшая и.о. председателя Белореченского районного суда Ирина Дадаш не смогла оспорить в Верховном суде (ВС) РФ решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), которая в августе разрешила ее уголовное преследование по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает ресурс «Право.ру».

Напомним, в марте 2020 года госпожа Дадаш была лишена полномочий за отсутствие на рабочем месте в течение 12 дней. Судья подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по следам резонансного дела о торговле дипломами в Адыгейском госуниверситете.

По версии следствия, Ирина Дадаш якобы решила похитить имущество работников вуза, родственники которых привлекались к уголовной ответственности. Вероятно, было похищено $560 тыс.

На заседании Верховного суда госпожа Дадаш и ее адвокат заявили, что ВККС не могла принимать «сырое» представление СКР без подписи главы ведомства Александра Бастрыкина. Однако судья ВС Вячеслав Кириллов отказал в удовлетворении иска Ирине Дадаш.

Наталья Решетняк