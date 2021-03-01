Москву вполне можно назвать гастрономической Меккой. Ведь здесь есть рестораны, без преувеличения, на любой вкус. Модные тренды, традиции разных стран и народов, смелые эксперименты – это всё можно найти в московских ресторанах. Сегодня на гастрономической карте столицы появилась ещё одна точка притяжения – ресторан, концепция которого основана на сочетании русской и французской кухни. Это ресторан «Купцы и устрицы».

Концепция, стилистика, меню ресторана во многом продиктованы локацией и историей места. «Купцы и устрицы» располагаются на Полянке, в историческом Замоскворечье, которое до революции справедливо считалось районом московского купечества. И не просто в Замоскворечье, а в сохранившемся старинном особняке. Традиции широких купеческих застолий были творчески переосмыслены, к ним добавился изысканный французский шарм, и всё это раскрылось через призму современных трендов большого мегаполиса. В итоге получилось оригинальное меню, в котором гармонично соседствуют борщ и луковый суп, щучьи котлеты и фуа-гра, домашний сметанник и кокосовая панакота.

Отдельный раздел меню посвящён завтракам, которые здесь можно заказывать в любое время в течение дня. Блинчики, овсянка, сырники, омлет – достаточно традиционно, но с оригинальными акцентами. Есть и комплексные завтраки, например, «Купеческий завтрак»: йоркширский пудинг с яйцом пашот и трюфелем. По будням c 12.00 до 16.00 гостям предлагают обеды по-русски и по-французски, меню которых обновляется еженедельно. Пообедать здесь можно действительно быстро, не тратя драгоценного времени даже на поиск парковочного места – у ресторана есть удобный внутренний двор, который используется как парковка. Именно изысканные сеты завтраков и обедов делают ресторан привлекательным местом для деловых встреч в течение дня, когда на счету каждая минута.

В полном соответствии с названием ресторана, очень большое внимание и отдельные разделы меню посвящены устрицам и морепродуктам. Устрицы здесь подают свежие и запечённые, в сетах и соло, дальневосточные и европейские. С морепродуктами предлагают тартары, севиче, ризотто. Для больших компаний в меню предлагается роскошное морское плато, в котором, помимо устриц, присутствуют морские ежи, креветки и гребешки.

По воскресеньям ресторан превращается в настоящий рай для любителей устриц – здесь с 12.00 до 17.00 проходят бранчи, в течение которых можно съесть неограниченное количество «Императорских» за 1290 руб. с персоны. По наблюдениям сотрудников ресторана, на одного гостя бранча приходится в среднем 24 устрицы, а общее количество съеденных моллюсков значительно превышает сто килограммов за день.

Учитывая запросы гостей, ресторан «Купцы и устрицы» организовал собственную службу доставки. Именно за счёт того, что блюда доставляют сотрудники ресторана, а не привлечённые со стороны курьеры, обеспечивается высокий уровень этой услуги. И любой желающий может устроить себе ресторанный завтрак, обед или ужин у себя дома или в офисе.