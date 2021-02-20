В Элисте обвинили бывшего судебного пристава в злоупотреблении полномочиями

В Калмыкии Элистинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя городского отдела службы судебных приставов УФССП Надежды Атуевой. Она признана виновной в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщили в СУ СКР, в 2018 году Надежда Атуева запрещала подчиненному ей судебному приставу-исполнителю принимать меры принудительного взыскания в отношении знакомого ей гражданина. Также она якобы неоднократно давала указания подчиненным не регистрировать поступавшие дела о принудительном исполнении документов на общую сумму взысканий свыше 3 млн руб.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения права занимать должности в органах госслужбы, связанные с осуществлением функций представителя власти и с выполнением организационно-распорядительных полномочий сроком на три года.

Мария Шахрай