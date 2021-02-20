СМИ: курских учителей обязывают подписываться на Telegram-канал городской газеты

Telegram-канал курского информагентства «Секунда» опубликовал копию документа, согласно которому учителям школ Курска предписано до 17 февраля подписаться на Telegram-канал муниципальной газеты «Городские известия». Соответствующее указание, по данным издания, якобы поступило из городского комитета образования и в некоторых случаях также касалось сообществ и аккаунтов газеты во «Вконтакте» и Instagram.

Первое сообщение в Telegram-канале «Городских известий» датировано 1 февраля 2021 года. За 20 дней канал с официальной информацией набрал 2,2 тыс. подписчиков, выйдя на уровень ведущих каналов Черноземья, развивавшихся несколько лет.

В мэрии Курска пока на ситуацию публично не отреагировали.