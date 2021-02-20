Глава Башкирии заявил о намерении провести интернет во все деревни

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о планах провести интернет «во все наши деревни и села». Об этом он написал на своей странице в facebook. «Режим самоизоляции и дистанционное обучение в пик ковида показали нам слабые точки», – отметил глава. Радий Хабиров добавил, что скоростной интернет, IP-телевидение и IP-телефония должны быть доступны каждому жителю республики.

В рамках государственно-частного партнерства планируется построить распределительные линии связи в 262 населенных пунктах. «Половину затрат на себя берет ПАО „Башинформсвязь“», — сообщил Радий Хабиров.

По его словам, проведен интернет в село Новомусино Куюргазинского района, где школьники были вынуждены учиться в здании бывшего коровника во время дистанционного обучения, и в село Усмангали Белорецкого района.

По данным министерства цифрового развития республики, сегодня более 1,3 тыс. населенных пунктов не имеют проводного подключения к Интернету. В основном это отдаленные деревни, где проживает меньше 100 человек.

Майя Иванова