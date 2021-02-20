Задержана экс-гендиректор «Башкирской химии» Надежда Пинигина

В Москве задержана гендиректор ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) Надежда Пинигина, сообщили источники «Интерфакса» и «РИА Новости».

Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и уклонении от уплаты налогов. Оперативно-следственные действия прошли в нескольких регионах страны.

Надежда Пинигина с 2007 года по 2015 год работала генеральным директором АО «Башкирская химия» (принадлежит Дмитрию Пяткину и Сергею Черникову), входила в состав совета директоров Башхима, «Башкирской содовой компании» и «Березниковского содового завода».

ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям.

Влада Шипилова