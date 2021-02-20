В Тольятти расследуют отравление 34 школьников

По факту отравления учащихся и педагогов в школе №43 имени Героя Советского Союза Дмитрия Голосова в Тольятти возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СКР. Это произошло после сообщений, размещенных в местных СМИ в пятницу, 19 февраля. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«По предварительным данным, с 18 февраля 2021 года учащиеся школы Тольятти в количестве 34 человек в возрасте от 7 до 16 лет и два педагогических работника обратились за медицинской помощью с признаками отравления»,— говорится в сообщении.

Это не первый подобный случай в текущем году. В январе было возбуждено уголовное дело об отравлении норовирусной инфекцией в столовой школы №75 в Тольятти. Жертвами стали 32 человека, из которых 24 — это учащиеся, еще 8 — работники пищеблока. Преступление также было квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Георгий Портнов, Самара