В Самарской области число зараженных COVID-19 превысило 46 тысяч

За сутки в Самарской области было выявлено 290 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в субботу сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние 24 в регионе выздоровело 289 человек, у которых ранее был подтвержден COVID-19.

Всего за время пандемии в Самарской области зафиксировано 46 276 случаев коронавируса, выздоровело 42 533 человек. Число умерших с COVID-19 в регионе за этот период составило 900 человек.

За сутки в России выявлено 12 953 новых случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 325 (10,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. За последние 24 часа в стране умерло 480 человек, у которых ранее был подтвержден COVID-19.

Ани Айвазян