Производственный цех загорелся под Нижнекамском

Производственный цех вспыхнул в селе Нижнее Афаносово в Нижнекамском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Отмечается, что сообщение о происшествии на пульт диспетчерской поступило сегодня в 9:15. Вскоре на место ЧП приехали спасатели. На тот момент в здании происходило открытое горение кровли здания. В 10:27 пожар удалось локализовать на площади в 1,5 тыс. кв. м. В 11:41 было ликвидировано открытое горение.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. 15 человек самостоятельно эвакуировались еще до прибытия спасателей.

В здании хранились сырье и готовая продукция (полимерная подложка для ламината). По предварительным данным, пожар начался во время пуска оборудования.

Позже на место происшествие выехала лаборатория Минэкологии Татарстана для отбора проб атмосферного воздуха.

"Ъ-Казань"