Суд в Екатеринбурге снял запрет на снос конструктивистского здания на Декабристов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил производство по делу ООО «ГУП Инвестстрой», ранее занимающейся сносом конструктивистского здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на ул. Декабристов, 20, в связи с отказом прокуратуры от иска. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Отказ прокурора оn иска мотивирован тем, что с 10 февраля и по настоящее время ООО “ГУП Инвестстрой” не является лицом, на которое возложены обязанности по выполнению демонтажных работ», — отметили в пресс-службе.

В связи с этим суд снял запрет на снос здания. Тем не менее, обеспечительные меры о запрете на демонтаж здания будут действовать еще 15 дней, если одна из сторон не обжалует решение.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, сейчас здание сносит ООО «Средний Урал», с которым 15 февраля 2021 года ООО «Специализированный застройщик "Дом"» заключил договор подряда. При этом договор подряда между ООО «Специализированный застройщик "Дом"» и ООО «ГУП Инвестстрой» расторгнут.

Напомним, Корпорация «Маяк» начала сносить здание в декабре 2020 года. Общественники выступали против сноса. Позже региональный министр строительства Михаил Волков заявил, что работы по сносу производились некачественно: во время демонтажа обрушилась стена здания на киоск и забор-ограждение. Также министр отметил, что «Маяк» не сможет построить жилые высотки на месте здания на Декабристов, как планировал ранее из-за особых зон. После этого в корпорации заявили, что готовы скорректировать проект жилой застройки.

Здание ПРОМЭКТа (Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума) построено в 1929 году в стиле конструктивизма. Объект находится в центральной части города рядом с парком имени Павлика Морозова. На протяжении более десятка лет принадлежит строительной корпорации «Маяк», основанной Владимиром Коньковым. В последние годы здесь работал деловой центр. Как объяснили в компании, причиной для решения о сносе здания стало его плохое состояние.

Илья Смирнов