Возбуждено новое уголовное дело об отравлении 34 человек в школе Тольятти

Правоохранители возбудили уголовное дело об отравлении в школе № 43 Тольятти. Преступление, о котором в нем идет речь, квалифицировано по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом в субботу сообщает региональное СУ СК РФ.

«По предварительным данным, с 18 февраля 2021 года учащиеся МБОУ “Школа № 43 имени Героя Советского Союза Дмитрия Николаевича Голосова” Тольятти в количестве 34 человек в возрасте от 7 до 16 лет и два педагогических работника обратились за медицинской помощью с признаками отравления»,– говорится в сообщении.

В ближайшее время будут проведены экспертизы. Правоохранители устанавливают причины случившегося.

Это не первый случай отравления в школе Тольятти. В январе текущего года было возбуждено уголовное дело об отравлении норовирусной инфекцией в столовой школы № 75 в Тольятти. Жертвами стали 32 человека, из которых 24 — это учащиеся, еще восемь — работники пищеблока. Преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Георгий Портнов