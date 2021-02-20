В Тюменской области выявили 94 случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Еще четыре человека умерли. Всего с начала пандемии в регионе выявили 30 609 случаев COVID-19. Более 28 тыс. человек уже выздоровели, 273 пациентов скончались.

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 12 953 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 4 151 984. С начала пандемии более 3,6 млн пациентов выздоровели, 82 876 больных скончались.

Михаил Мананников