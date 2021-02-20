Под Ярославлем проверили загрязненную нефтепродуктами территорию

В Тутаевском районе Ярославской области проведена проверка территории, на которой была размещена загрязненная нефтепродуктами почва, вывезенная из Владимирской области с места разлива нефтепродуктов из-за аварии на железнодорожном транспорте, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. Проверку территории провели сотрудники департамента, регионального отделения ОНФ, Росприроднадзора, Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры и администрации Тутаевского района.

В департаменте уточнили, что в рамках проверки было проведено обследование территорий Тутаевского района, в частности, у поселка Фоминское, где в конце прошлого года компанией «Экоуниверсал» был размещен загрязненный нефтепродуктами грунт. По данным департамента, проверка проводилась, в том числе, и в связи с обращениями жителей Тутаевского района, которые опасаются, что весной, когда будет таять снег, нефтепродукты попадут в реку Ковать, а затем и в реку Волгу.

По словам председателя комитета государственного экологического надзора департамента Александра Прибылова, в настоящее время угроза загрязнения реки Ковать отсутствует в связи со сложившимися погодными условиями.

«Загрязненный грунт размещен на твердом покрытии и защищен укрытием от размывания осадками. Площадка, на которой размещен грунт находится вне водоохранной зоны реки Ковать, которая составляет 50 м. После наступления периода активного снеготаяния вероятность загрязнения реки незначительна, так как уклон местности не способствует попаданию стоков с участка на котором размещен грунт в реку»,— пояснил господин Прибылов.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что компания «Экоуниверсал», которая допустила складирование загрязненного нефтепродуктами грунта на промышленной площадке возле поселка Фоминское Тутаевского района, оштрафована на 200 тыс. руб. Кроме того, департаментом подан судебный иск с требованием возложить на ООО «Экоуниверсал» обязанность по очистке промплощадки возле поселка Фоминское и провести утилизацию завезенных в регион отходов.

В департаменте уточнили, что по данным надзорных органов, загрязненный грунт в Ярославскую область завезли из Владимирской области. Там 16 ноября 2020 года произошел разлив нефтепродуктов из-за аварии на железнодорожном транспорте. Ликвидацией последствий ЧП занимались лицензированные организации, в том числе компания ООО «Экоуниверсал».

Всего в 2020 году в регионе выявили и пресекли более 400 случаев нарушения природоохранного законодательства. На нарушителей наложены штрафы на общую сумму 11,6 млн руб.

Дарья Сабаева