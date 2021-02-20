400 подзащитных

Детский правозащитный проект «Русфонд.Право» был создан в 2010 году. Партнером Русфонда стал благотворительный центр «Соучастие в судьбе». Главная цель — защита прав детей-сирот, в какой бы сфере эти права ни нарушались. Чаще всего речь идет о праве на жилье, получение образования или социальных выплат и пособий от государства. Русфонд вместе с юристами обращается к властям, подает иски в суд, предает огласке факты нарушений на страницах средств массовой информации. В 2020 году юристы и журналисты проекта рассмотрели более 400 обращений из 37 регионов России.

Воспитанникам детских домов приходится взрослеть быстрее, чем их ровесникам из благополучных семей. Оказавшись лицом к лицу с первыми взрослыми трудностями, молодые люди зачастую не знают, где искать поддержки. Часто у детей-сирот нет близких людей, готовых прийти на помощь, подсказать выход из той или иной ситуации, помочь отстоять свои права.

В 2020 году юристы благотворительного центра «Соучастие в судьбе» подали 58 исков в суд и приняли участие в 149 судебных заседаниях. Большая часть дел касалась отказов чиновников предоставить сиротам жилье, гарантированное государством. На сегодняшний день в России только 15% сирот, которые по закону имеют право на квартиры, получают их. Остальные годами стоят в очереди или судятся с государством. Часто чиновники считают, что сирота вполне может жить в доме-развалюхе без пола и крыши — были бы четыре стены. Или прописывают выпускников детдомов в отдаленных районах, где не строится никакого жилья. Случается даже, что опека, которая должна быть на стороне сироты, в суде неожиданно выступает против него. В сражении с бюрократической машиной у выпускника детдома практически нет шансов. Самые яркие и значимые примеры такого беззакония были обнародованы нашими журналистами на сайте Русфонда.

— За годы работы с сиротами я видел многое, казалось бы, меня уже мало что может впечатлить. Но каждый раз каждое новое дело — это образчик произвола чиновников, подлости, беспринципности и лицемерия государства,— говорит Алексей Головань, руководитель центра «Соучастие в судьбе».

По словам Голованя, в наиболее уязвимой позиции находятся так называемые возрастные сироты, то есть те, кто уже достиг 23 лет, но по каким-либо причинам не был включен в списки на получение жилья. Чиновники отказывают им, незамысловато аргументируя: надо было раньше обращаться, а теперь вы опоздали и ничего вам не положено. Но по закону это не так. Юристы центра разработали правовую позицию и механизм включения в список детей-сирот, которые достигли возраста 23 лет. Весь прошлый год эта позиция последовательно отстаивалась.

В более выигрышном положении находятся сироты, которые воспитываются опекунами или в приемных семьях. Но и сами приемные родители обычно не настолько юридически подкованы, чтобы в одиночку защищать своих подопечных.

— Сироты должны знать о своих правах, а заставить чиновников соблюдать закон — это наша работа,— говорит Алексей Головань.

За прошедший год юристы центра провели более 560 бесплатных консультаций как для самих сирот, так и для опекунов, которые обратились за помощью, подготовили и отправили более 200 писем в прокуратуру, федеральные и региональные министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и другие ведомства.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда