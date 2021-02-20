Из свежей почты

Никита Захаров, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 172 498 руб.

Внимание! Цена лечения 197 498 руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 25 тыс. руб.

Никита родился в тяжелом состоянии, четыре месяца его выхаживали в больнице. После выписки сын сильно отставал в развитии, в год еще не сидел и не вставал. Ему поставили диагноз ДЦП, назначили лечение, но результата почти не было. В 2016 году с помощью Русфонда мы попали в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва). Лечение на время подействовало, но в последние месяцы состояние сына ухудшилось, он сидит и стоит только с поддержкой. Речь понимает, но не говорит. Помогите продолжить лечение в ИМТ! Елена Захарова, Чувашия

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необходимо госпитализировать Никиту, провести обследование и восстановительное лечение».

Алеша Кузнецов, 9 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 205 516 руб.

Внимание! Цена лечения 537 516 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 32 тыс. руб.

В полтора года у сына сломалось правое бедро, еще через год — левая большеберцовая кость. Не успела она срастись, как сломалась опять. Мы поехали на обследование и узнали, что у Леши патологически хрупкие кости. С помощью Русфонда начали лечение в Москве и добились отличных результатов: плотность костной ткани со временем пришла в норму, переломы прекратились. Но, к несчастью, в 2019 году начались снова: сын несколько раз ломал руки, затем бедро — со смещением. Алеше на целый месяц запретили вставать на ноги. В итоге мышцы атрофировались, плотность костей снизилась. Сейчас сын не ходит. Нужно возобновить лечение, но денег у нас нет. Надежда Кузнецова, Владимирская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «Плотность костей снизилась, снова начались переломы. Нужно возобновить лечение препаратом памидронат и реабилитацию».

Катя Курсина, 3 года, врожденная двусторонняя косолапость, рецидив, требуется лечение. 179 140 руб.

Внимание! Цена лечения 210 140 руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 31 тыс. руб.

Стопы у новорожденной Кати были подвернуты и согнуты, пятки подняты. Врачи диагностировали косолапость. До года мы ходили на массаж, но все безрезультатно. В интернете я узнала про метод Понсети, который позволяет исправлять такие деформации. Благодаря читателям Русфонда мы прошли лечение по этому методу в Казани. И Катины ножки выпрямились! Недавно хотели записать ее в танцевальный кружок, но внезапно ножки опять стали подворачиваться. Оказалось, рецидив. Необходимо снова провести курс гипсований по Понсети, а затем операцию. Помогите нам с оплатой! Валентина Курсина, Пермский край

Травматолог-ортопед медицинского центра «Майя Клиник» Владислав Лобашов (Казань): «Планируется курс гипсований по Понсети и операция: плантарно-медиальный релиз (высвобождение мышц и сухожилий), пересадка передних большеберцовых мышц».

Вероника Казинкина, 4 года, структурная фокальная эпилепсия, требуется лекарство на год. 190 717 руб.

Внимание! Цена лекарства 313 717 руб. Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 23 тыс. руб.

В десять месяцев у Вероники начались судороги. Дочке становилось все хуже, ее даже на пять дней ввели в состояние искусственной комы. Врачи предполагали инфекцию, энцефалит, подбирали препараты. Но приступы становились все тяжелее, левую половину тела парализовало. Только когда мы попали в Москву, выяснилось, что дочка перенесла инсульт, который и вызвал изменения в мозге и приступы. Столичным врачам наконец удалось подобрать лекарство, которое помогло,— сабрил, тяжелые приступы ушли. Сейчас бывают кивки головой или замирания, но не чаще трех раз в месяц. Дочка начала ходить, развиваться, произносить слоги. Принимать сабрил Веронике надо постоянно, но запас лекарства, который вы помогли нам купить в прошлом году, подходит к концу. Прошу, не оставляйте нас! Оксана Казинкина, Ставропольский край

Невролог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Оксана Глоба (Москва): «Девочке необходимо продолжать прием сабрила. Он не зарегистрирован в РФ, но разрешен к ввозу и применению».

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