48,1 пункта составило в феврале значение композитного индекса деловой активности (PMI) в зоне евро, по предварительной оценке IHS Markit (значение выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже 50 пунктов — на ее сокращение). В январе значение индикатора составило 47,8 пункта. Снижение активности продолжается уже четвертый месяц подряд на фоне действия новых коронавирусных ограничений, но их влияние теперь является менее пагубным для экономики, чем в первую волну, отмечают в Markit. Спад затронул в первую очередь сектор услуг (44,7 пункта в феврале против 47,8 в январе), в промышленности, напротив, ускорился рост (57,7 пункта против 54,8 — это максимум за три года).