Десантнику нашли дело, не выходя из «Лефортово»

Как стало известно “Ъ”, Лефортовский райсуд столицы санкционировал арест бывшего председателя исполкома Союза десантников России, в прошлом майора спецназа ВДВ Батыра Бекмурадова по обвинению в похищении человека и самоуправстве. Процессуальное действие понадобилось для того, чтобы не отправлять экс-офицера в колонию — он получил почти девять лет за соучастие в вымогательстве, совершенном вместе с «патриархом» преступного мира постсоветского пространства Захаром Калашовым (Шакро-младший). Сам офицер свою вину в первом преступлении отрицает полностью, а во втором признает частично, считая, что стал жертвой обстоятельств, действуя в качестве коллектора в интересах других людей.

Ходатайство следователей СУ ФСБ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для 51-летнего Батыра Бекмурадова судья Лефортовского суда Маргарита Котова рассмотрела в закрытом заседании довольно быстро, так как оно было не более чем формальностью. Следователь объяснил, что обвиняемый в похищении человека и самоуправстве (ст. 126 и ст. 330 УК РФ) может скрыться, оказать давление на свидетелей и т. д. Впрочем, звучало это отчасти несуразно, так как всем участникам было известно, что бывший спецназовец-орденоносец уже пять лет находится в СИЗО «Лефортово», откуда ему совершить подобные действия крайне затруднительно.

Как рассказывал “Ъ”, он был осужден в марте 2018 года почти на девять лет заключения в составе ОПГ вора законе, одного из «патриархов» криминального мира СНГ и части Европы Захара Калашова (Шакро-младший). Как установили сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве и Никулинский суд, участники группировки Шакро совершили два вымогательства (ст. 163 УК РФ): требовали у хозяйки Elements Жанны Ким 8 млн руб., а у мошенника (осужден) Льва Гарамова — 10 млн руб. Поддержать госпожу Ким приехал адвокат, бывший сотрудник ФСБ Эдуард Буданцев со своими людьми — стычка с ними подручных Шакро-младшего и привела к рукопашной, а затем перестрелке с двумя погибшими, которых впоследствии также обвинили в вымогательстве в составе преступной группы.

По данным “Ъ”, свою вину в том преступлении господин Бекмурадов категорически не признавал.

Он обжаловал решение в апелляционной и кассационной инстанциях, но они оставили приговор прежним. Сейчас осужденный, который на момент того конфликта владел ЧОП «Защитник», пытается доказать свою невиновность через Верховный суд РФ.

Между тем новый арест Батыра Бекмурадова связан с другим уголовным делом, которое было возбуждено ФСБ весной 2019 года и касается нашумевшего похищения на Рублевском шоссе в Москве бизнесмена с американским гражданством Бориса Минахи. К этому, по версии следствия, был причастен близкий к основателю компании «Вимм-Билль-Данн» мультимиллионеру Давиду Якобашвили Давид Мирзоев. Таким способом, по версии следствия, последний пытался решить спор за владение элеватором в Ейском порту. Цена вопроса, как считают контрразведчики, составляла $21 млн. Правда, даже следователи признают, что это был внутренний спор партнеров, где один из участников «перегнул палку», а потому речь пошла о похищении человека, не сопряженном с вымогательством. Господин Якобашвили по этому делу был допрошен только как свидетель и в таковом качестве и остался. Давид Мирзоев, который, по мнению следствия, подстрекал к совершению преступления, но потом отказался от его совершения, остался на подписке о невыезде, а вот Батыру Бекмурадову, видимо, придется ответить по всей строгости закона.

Недавно ему, по данным источников “Ъ” в силовых структурах, предъявили обвинение в окончательной редакции, и скоро заключенный приступит к изучению материалов уголовного дела.

По некоторым данным, свою вину он признает частично, подтверждая, что действительно участвовал в подготовке к «воздействию» на Бориса Минахи по возврату имевшегося долга, однако действовал только как владелец коллекторского агентства. В дни, предшествующие контакту с господином Минахи, и в сам момент совершения похищения он с дочерью находился на отдыхе за границей и не мог принимать участия в совершении преступления, что установлено и даже подтверждено следствием.

Стоит отметить, что сам господин Бекмурадов хорошо известен в России как бывший председатель исполкома Союза десантников. Служа в спецназе ВДВ, он получил звание майора, участвуя в боевых действиях в Приднестровье, Абхазии, Югославии, первой чеченской компании и проч. За это боевой офицер получил множество наград, включая орден «За личное мужество», медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Как общественный деятель бывший десантник активно участвовал и в политической деятельности, сотрудничал со «Справедливой Россией» и получил благодарность от ее лидера Сергея Миронова.

Адвокаты Батыра Бекмурадова подтвердили “Ъ” факт «технического ареста их подзащитного», но категорически отказались от дальнейших комментариев, сославшись на тайну предварительного расследования и отсутствие согласия доверителя на общение с представителями СМИ.

Сергей Сергеев