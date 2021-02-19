В Адыгее смягчили противковидные ограничения

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о смягчении ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, в связи со снижением числа заболевших COVID-19 и улучшением эпидобстановки. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, будут смягчены требования, связанные с проведением спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также с организацией общественного питания и работой общественного транспорта. В республике сохраняется масочный режим, но социально дистанцирование уменьшено с 1,5 до 1 метра.

Также власти Адыгеи разрешили проведение культурно-массовых мероприятий, организация которых возможна только при 50-процентной наполняемости помещений, масочном режиме и социальном дистанцировании. В то же время под запретом по-прежнему остаются банкеты и танцполы.

Кроме того, руководство республики разрешило уменьшить дистанцию между столиками до 1,5 метров в организациях общепита. Больше не требуются перегородки, снимаются ограничения с фуд-кортов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ограничения, связанные с распространением коронавируса, начали вводить в Адыгее с начала апреля 2020 года.

Саида Панеш