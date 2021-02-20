У рок-музыканта вянут «Подсолнухи»

ГК «Экоофис» бывшего рок-музыканта Андрея Ковалева продолжает распродавать свои активы. Так, компания ведет переговоры с девелоперской группой «Пионер» о продаже торгцентра «Подсолнухи» на востоке Москвы. На этой площадке застройщик помимо жилья сможет построить торгцентр. К тому же эта часть столицы недостаточно насыщена торговыми площадями.

«Экоофис» Андрея Ковалева ведет переговоры о продаже участка на Открытом шоссе, где расположен торгцентр «Подсолнухи». Об этом “Ъ” стало известно из решения об удовлетворении ходатайства Федеральной антимонопольной службы о приобретении АО «Концерн "Мосмебельпром"», которому принадлежит 3,5 га на востоке Москвы. Из документа следует, что покупателем актива выступает подконтрольное группе «Пионер» Леонида Максимова ООО «Петербургская инвестиционная фирма "Пионер"». Стороны подтвердили “Ъ”, что сделка находится в процессе завершения, но ее условия раскрывать не стали.

«Экоофис» принадлежит музыканту, лидеру рок-группы «Пилигрим» и предпринимателю Андрею Ковалеву. Владеет рядом офисных, торговых и складских активов класса B и C в Москве. Доход от сдачи своих объектов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м в аренду в 2012 году Forbes оценивал в $55 млн.

Источник “Ъ”, близкий к «Пионеру», сообщил, что на площадке девелопер планирует построить жилой комплекс и торгцентр. Похожие планы по развитию территории были у властей в 2015 году. На площадке, примыкающей к станции МЦК «Бульвар Рокоссовского» и входящей в ТПУ «Открытое шоссе», предполагалось строительство жилья на 42,7 тыс. кв. м и объектов общественно-деловой зоны аналогичной площадью, следует из материалов проекта планировки территории. Но позже мэрия пересмотрела назначение участка. В 2019 году на заседании градостроительно-земельной комиссии было решено разместить там специальную площадку для городского транспорта, сообщили “Ъ” в Москомстройинвесте.

Стоимость площадки на Открытом шоссе без градостроительной документации замдиректора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Виктория Петрова оценивает в 1–1,2 млрд руб. Директор отдела финансовых рынков и капиталов JLL Антон Коротаев считает, что на площадке можно разместить до 120 тыс. кв. м недвижимости, из которой большая часть — это жилье. Он оценивает инвестиции в такой проект в 9–10 млрд руб., а выручку от продажи квартир и торгцентра — в 17–20 млрд руб.

Конкуренция среди застройщиков жилых комплексов в этом районе Москвы высокая: на текущий момент в продаже семь комплексных проектов комфорткласса общим объемом предложения в 1,2 тыс. лотов, где средняя цена составляет 220 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитала госпожа Петрова. Ситуация с торгцентрами ровно противоположная: показатель обеспеченности торговыми площадями на востоке столицы почти в два раза ниже, чем в среднем по городу, указывает аналитик департамента торговой недвижимости Accent Capital Анастасия Костомахина. Поэтому, продолжает она, с учетом ввода новых жилых комплексов в локации будет уместным размещение нового торгцентра на 35 тыс. кв. м.

Несмотря на потенциал для развития коммерческой недвижимости, «Экоофис» активно распродает недвижимость. У «Пионера», к примеру, это уже второй объект, приобретенный у рантье: ранее девелопер выкупил у господина Ковалева бизнес-парк «Дербеневский» в Даниловском районе Москвы, где построит 33,5 тыс. кв. м жилья и столько же офисов. Помимо «Пионера» застройщики Capital Group и ПИК активно выкупают участки «Экоофиса» для строительства. Так, компания закрыла сделки по продаже бизнес-центра «Кожевники» на Дербеневской улице и технопарка «Перово поле», сообщил “Ъ” Андрей Ковалев. Покупателями активов «Ведомости» называли Capital Group Павла Тё и группу ПИК Сергея Гордеева соответственно. Помимо прочего, технопарк «Медведково» группы «Экоофис» также может выкупить Capital Group, а fee-девелопером застройки площадки стать группа ПИК.

Дарья Андрианова