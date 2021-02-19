В саратовской бане занимались подделкой подписи жителей 380 многоквартирных домов

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту подделки протоколов собраний собственников недвижимости в многоквартирных домах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

В отдел полиции №4 УМВД России по городу обратился представитель одной из управляющих компаний, который написал заявление на конкурента. По его данным, конкурирующая организация может быть причастна к фальсификации подписей жильцов более чем 380 многоквартирных домов.

Подделка документов якобы происходила в городской бане. Информация подтвердилась: на столах работников банного комплекса были разложены кипы протоколов решений общих собраний жителей многоквартирных домов, реестры жителей с установочными данными, бюллетени голосований, как заполненные, так и подготовленные для заполнения.

Граждане, занимающиеся заполнением этих бумаг, заявляли, что не знают, что это за документы и откуда они взялись.

Документация, обнаруженная в бане, изъята и направлена на экспертизу.

Марина Ковалева