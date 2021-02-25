Тепло турецких берегов

Закрытие границ на фоне COVID-19 не заставило россиян снизить активность по покупке недвижимости в Турции, у которой на рынке зарубежной недвижимости постепенно формируется образ «бюджетной Италии». «Ъ- Дом» выяснил, к каким локациям присматриваются соотечественники и на какие бонусы они могут рассчитывать.

Пандемия внесла серьезные коррективы в планы многих россиян, которые хотели бы вложить средства в покупку зарубежной недвижимости: границы закрывались, просматривать объекты и заключать сделки становилось все более проблематично. Свою роль сыграл и дешевеющий рубль. Исключением, похоже, стала Турция. По данным Турецкого статистического института (TurkStat), в 2020 году россияне, несмотря на пандемию, стали даже немного активнее на турецком рынке: заключили 3,07 тыс. сделок, это на 6,22% выше значения 2019-го. Сограждане были третьими среди всех иностранцев по числу покупок жилья в Турции, уступая жителям Ирана (7,18 тыс. сделок) и Ирака (6,67 тыс. сделок), но опережая покупателей из Афганистана (1,92 тыс. сделок) и Азербайджана (1,27 тыс. сделок).

В целом, по оценкам TurkStat, за 2020 год в Турции было продано почти 1,5 млн единиц жилой недвижимости — это рекордный показатель за всю историю. Предыдущий максимум был достигнут в 2017 году, когда было реализовано 1,41 млн лотов. Число сделок с иностранцами в 2020-м сократилось до 40,8 тыс. единиц против 45,5 тыс. единиц годом ранее. Наиболее популярна у иностранцев жилая недвижимость в Стамбуле: на город пришлось 19,17 тыс. сделок.

Руководитель турецкого направления компании Tranio Мария Жарая называет Турцию крайне востребованным сейчас направлением. Во многом это связано с открытым международным авиасообщением: россияне в период пандемии могли самостоятельно ездить, выбирать и покупать недвижимость. «Основные конкуренты Турции — Испания, Болгария и Италия — закрыты, поэтому многие стали рассматривать страну для покупки недвижимости и вложения своих средств»,— рассуждает она. По словам эксперта, покупателей привлекают и сравнительно низкие цены качественных активов.

Новые документы

Бонусом покупки жилья в Турции Мария Жарая называет действующую программу предоставления гражданства в ответ на инвестиции в недвижимость от $250 тыс. Представитель Henley & Partners Switzerland AG Полина Кулешова поясняет, что процедура получения паспорта в стране очень простая: помимо недвижимости можно вложить ту же сумму в капитал местного предприятия, депозит, государственные облигации, инвестиционный или венчурный фонд, создание рабочих мест. Но большинство все же предпочитает недвижимость, ведь условия здесь достаточно лояльные.

Объектов на общую сумму $250 тыс. может быть несколько, и они могут быть разного назначения. «Например, в одном доме можно жить самим, а другие — сдавать в аренду для получения пассивного дохода или отдать в управление, это может быть номер в отеле, склад и пр.»,— поясняет Полина Кулешова. Сохранять активы в собственности по условиям программы нужно не менее трех лет, а требований к знанию языка и обязательному периоду проживания в стране в течение года при этом нет. В заявление на предоставление гражданства могут быть включены супруги заявителя, дети до 18 лет или члены семьи с ограниченными возможностями любого возраста. Весь процесс, по оценкам госпожи Кулешовой, занимает не менее шести месяцев, но личное присутствие необязательно.

Однако формальных плюсов в получении турецкого паспорта для россиян, не планирующих жить в Турции, не так много, среди очевидных преимуществ наличия местного гражданства в Henley & Partners Switzerland AG выделяют только право на получение неиммиграционной американской визы инвестора E-2, которая позволяет жить, работать и учиться в стране, не становясь ее налоговым резидентом. Приятным бонусом, по мнению экспертов компании, станет безвизовый доступ в Азию: Гонконг, Сингапур и Японию.

Лучшие пляжи

Мария Жарая выделяет пул наиболее востребованных в Турции направлений у покупателей недвижимости из-за рубежа: Стамбул, Анталья, Алания, Бодрум, Фетхие и Дидим. «В Стамбуле покупают недвижимость под программу предоставления гражданства: под ее условия подходит большое число объектов, и квартиру впоследствии легко будет сдавать в аренду»,— говорит она. В Анталье ищут недвижимость для собственного проживания семьи с детьми: здесь много разнообразных школ, а мягкий климат позволяет купаться в море восемь-девять месяцев в году. Алания — менее населенный аналог Антальи, где цены на жилье заметно ниже.

Фатхие — красивый город на стыке двух морей, где недвижимость в основном покупают для собственного отдыха или сдачи в аренду. «Вокруг много зелени, горы, знаменитые пляжи, локация привлекает яхтсменов и англичан»,— рассказывает госпожа Жарая. Популярным у выходцев из Великобритании эксперт считает и активно развивающийся город Дидим на Эгейском побережье, который привлекает спрос сравнительно невысокой стоимостью недвижимости. Основной формат приобретаемой недвижимости, по ее словам,— апартаменты площадью 60–120 кв. м, выполненные в формате 1+1 (спальня и гостиная с кухонной зоной) и 2+1 (две комнаты и общая зона). «Такие лоты наиболее ликвидны, и их проще вроде будет продать в дальнейшем»,— говорит госпожа Жарая.

Высокобюджетные соседи

Местом отдыха турецкой элиты Мария Жарая однозначно называет Бодрум, где расположено множество вилл турецких знаменитостей, выкупленных для семейного отдыха. «Рядом находятся греческие острова, это атмосферное место для летнего отпуска»,— рассуждает она. С этим тезисом отчасти соглашается директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций компании Knight Frank Марина Шалаева, называя Бодрум топовой локацией для покупки вилл. Сейчас здесь, по ее словам, есть предложения стоимость $1,5–2 млн. Яхтсменов в Бодруме, по мнению госпожи Шалаевой, привлекает возможность плавать у греческих островов. Одновременно в Бодруме сконцентрированы пятизвездные отели, элитные поселки и дорогая недвижимость вообще, а также развит шопинг: в городе находится множество бутиков известных мировых брендов.

С точки зрения инвестиционной привлекательности высокобюджетные клиенты, по мнению госпожи Шалаевой, активно интересуются появляющимися в Стамбуле проектами под управлением операторов пятизвездных отелей, которые активно растут в цене из-за высокого международного спроса. «В резиденциях под управлением, скажем, Ritz-Carlton можно купить апартаменты, небольшие лоты в бюджете от $300–400 тыс., под сдачу в аренду, получение гражданства и для инвестиций с целью сохранения капитала»,— рассуждает она.

Впрочем, назвать Турцию элитным зарубежным направлением все же сложно: Марина Шалаева поясняет, что хотя у страны есть свои поклонники, для высокобюджетных клиентов это не такое востребованное направление, как Франция или Италия. «С точки зрения инфраструктуры, образования, ведения бизнеса в этих странах гораздо больше возможностей и перспектив»,— говорит она. Но для покупателей зарубежной недвижимости с невысоким бюджетом Турция имеет много плюсов. «Качество жизни на уровне таких стран, как Испания, Черногория, Италия, а цены в несколько раз ниже на продукты, на коммунальные услуги и на все в целом»,— говорит Мария Жарая.

Александра Мерцалова