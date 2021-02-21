Правила въезда иностранных граждан в Народную Республику Албания (инструкция №7 от 25 апреля 1975 года)

- Пограничная служба Министерства внутренних дел не разрешает въезд в Народную Республику Албания всех иностранцев, чья внешность противоречит нормам социалистической эстетики,— например, мужчин с длинными, как у женщин, волосами, чрезмерно большими бакенбардами, неряшливой бородой, в неприличной одежде, и женщин в мини-юбках и макси-юбках.
- Лицам в экстравагантной одежде и причудливой внешности (за исключением дипломатических представителей, приглашенных государственных представителей и членов спортивных команд) разрешается находиться в транзитной зоне и залах ожидания. Там представители пограничной службы информируют их о том, что им будет разрешен въезд в Народную Республику Албания, только если они согласятся привести себя в порядок (подстричь волосы, нормально одеться). Если они примут это условие, им будет позволено въехать в Народную Республику Албания.
- Сотрудники таможни и пограничной службы не позволяют провоз литературы контрреволюционного содержания. Техническая литература и литература, посвященная культуре и искусству, разрешены к ввозу в соответствии с постановлением Совета министров №8 от 8 января 1975 года.
- Министерству торговли следует организовать открытие в пунктах пограничного контроля (на сухопутных, морских и воздушных границах) и обеспечение персоналом объектов, дающих возможность иностранцам приобрести обычную одежду и постричься.
- Министерству торговли следует принять меры к тому, чтобы на транспорт, в гостиницы и на пляжи не допускались лица, не выполняющие данную инструкцию.
Первый заместитель председателя Совета министров Адиль Чарчани