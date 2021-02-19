Генералы МВД отказались от чтения Их защита считает, что чтение только отсрочит передачу дела в суд

Как стало известно “Ъ”, новый поворот произошел в расследовании в отношении бывших заместителей руководителя следственного департамента (СД) МВД РФ генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также их подчиненного следователя Александра Брянцева. Генералы, обвиняемые в попытке развала уголовного дела девелопера Альберта Худояна, отказались знакомиться с материалами следствия, подписав необходимые документы. Фигуранты требуют незамедлительной передачи дела в суд, считая, что следствие искусственно затягивает этот процесс из-за отсутствия весомых доказательств их вины.

По данным “Ъ”, о своем желании не читать материалы дела оба генерала уведомили следователей Следственного комитета России (СКР) на следующий день после завершения расследования. Одновременно с этим Александр Бирюков и Александр Краковский подписали все необходимые документы, подтверждающие отказ от процедур, предусмотренных ст. 217 УПК, в рамках которой и происходит ознакомление с материалами дела. Их в этом расследовании оказалось 45.

Оба арестованных потребовали передать дело в суд для рассмотрения по существу, посчитав, что следствие искусственно затягивает этот процесс из-за отсутствия доказательств их вины.

Решение бывших заместителей главы СД МВД буквально шокировало их процессуальных оппонентов. Во время передачи документов, связанных с отказом, кто-то из следователей СКР уточнил у господина Бирюкова: «Вы это серьезно?» И услышав от него утвердительный ответ, заявил обвиняемому, что утром все равно принесет ему в СИЗО первые два тома. Однако, услышав в ответ реплику: «Вы читать не умеете, вас научить?» — следователь решил больше не возражать старшему по званию и стал оформлять полученные от генерала документы.

Генерал-майор юстиции Александр Краковский (слева) Фото: Пресс-служба Басманного суда

Как отметила “Ъ” защита обоих фигурантов, демарш их клиентов обусловлен нежеланием подыгрывать следствию. «Ничего нового на стадии ознакомления с материалами дела мы не узнаем, я в этом уверен»,— подчеркнул “Ъ” адвокат Павел Лапшов, защищающий господина Бирюкова.

По словам защитника, просмотрев материалы, он не увидел в них весомых улик.

«У следствия так и не появилось ни денег, ни записей переговоров или переписки — ничего, что могло бы подтвердить версию о реализации некоего плана по развалу дела Альберта Худояна, потому что их не существует в природе»,— отметил адвокат.

Павел Лапшов сообщил, что даже экспертизы, проведенные следствием, не подтвердили версию, на которой оно настаивает. Так, проверив наличность, изъятую во время обысков у сотрудников СД МВД, в том числе не связанных с расследованием, эксперты заявили об отсутствии на купюрах биологических следов как господина Худояна, так и непосредственно фигурантов. «Поэтому я и считаю, что план, который описывается в материалах дела, так и остался умозрительной выдумкой самих следователей»,— констатировал господин Лапшов.

Однако пока, несмотря на решение двух фигурантов, дело не передано не только в суд, но даже в Генпрокуратуру, которая должна утвердить обвинение.

Это связано с тем, что третий обвиняемый, бывший следователь СД МВД по особо важным делам Александр Брянцев, не поддержав своих экс-начальников, начал читать тома.

Как не раз рассказывал “Ъ”, уголовное преследование бывших высокопоставленных полицейских следователей было начато СКР после того, как в конце 2019 года в службу собственной безопасности МВД обратился бизнесмен Сергей Говядин. В своем заявлении он настаивал, что сотрудники СД якобы пытаются развалить дело в отношении его компаньона Альберта Худояна.

Заявитель выступал от имени компании Mansfield Executive Ltd, которая совместно с девелопером Худояном намеревалась строить элитный ЖК на Ленинградском шоссе, однако затем партнеры поссорились. После этого стройка была заморожена, а господину Худояну предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследовать которое поручили следователю Брянцеву.

Заявление стало катализатором нового расследования, которое инициировал уже лично глава СКР Александр Бастрыкин.

В его рамках генералы Бирюков и Краковский, а также полковник Брянцев были арестованы. Им вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии СКР, следственные начальники якобы рассчитывали, развалив дело господина Худояна, впоследствии получить от него некое вознаграждение, сумма которого в деле не указывается.

Вину бывшие сотрудники СД МВД не признают, а наличие сговора отрицают как сами офицеры, так и господин Худоян.

Владислав Трифонов