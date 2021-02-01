Генералов МВД просят рассчитаться за девелопера

Как стало известно “Ъ”, новый поворот произошел в резонансном расследовании в отношении бывших заместителей руководителя следственного департамента (СД) МВД РФ генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также их подчиненного следователя Александра Брянцева. Все они, напомним, обвиняются в попытке развала уголовного дела девелопера Альберта Худояна, которому вменяется в вину попытка хищения недвижимости в центре Москвы на 4,2 млрд руб. Компания Mansfield Executive Ltd, выступающая потерпевшей стороной в деле бизнесмена, подала к бывшим полицейским иск более чем на полмиллиарда рублей — именно в эту сумму оценивалось имущество господина Худояна, с которого следователь Брянцев в свое время снял с ведома своих руководителей арест. Защита генералов считает, что иск подан для того, чтобы не возвращать изъятые в рамках полицейского дела денежные средства.

По данным источников “Ъ”, подавшая к бывшим полицейским иск офшорная компания Mansfield Executive Ltd мотивировала свои требования тем, что 14 октября 2019 года следователь по особо важным делам СД МВД полковник юстиции Александр Брянцев снял арест с трех земельных участков, расположенных по адресу Ленинградское шоссе, 37. Ограничения на недвижимость ранее были наложены судом в рамках расследования уголовного дела в отношении владельца фирмы Optima Development Альберта Худояна, которое находилось в производстве господина Брянцева.

Как не раз рассказывал “Ъ”, фабула уголовного дела предпринимателя заключается в следующем. В 2015 году Mansfield Executive Ltd тогдашнего депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Саймиева выкупила 50% долей ООО «Авиасити», принадлежавшего Альберту Худояну. Компаньон понадобился бизнесмену для строительства на Ленинградском шоссе элитного жилого комплекса общей площадью почти 400 тыс. кв. м. Строительство планировалось на участках, арендованных «Авиасити» на длительный срок, однако долгое время оно не могло начаться из-за отсутствия разрешительных документов у компании господина Худояна. Именно с помощью связей нового компаньона он и рассчитывал решить эту проблему. Однако в 2016 году, по версии следствия, девелопер обманул своих партнеров и при содействии гендиректора своей фирмы Сергея Коноплева передал земельные участки стоимостью 4,2 млрд руб. третьим лицам под видом погашения искусственно созданной задолженности. Действия фигурантов квалифицированы как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Снятие господином Брянцевым ареста с имущества, как считает истец, позволило девелоперу зарегистрировать 141 договор долевого участия, продав по ним недвижимость площадью 11,3 тыс. кв. м. Исходя из общей стоимости ЖК, которая оценивается в 17,9 млрд руб., офшор оценил свои потери в 538,4 млн руб. 79 коп. Истец адресовал свои претензии бывшим высокопоставленным следователям.

В Следственном комитете России, который ведет дело генералов, с позицией заявителя согласились и иск к уголовному делу приобщили. Сама компания Mansfield Executive Ltd признана потерпевшей. Ранее этот статус она получила и в деле Альберта Худояна и Сергея Коноплева, которое, как ранее сообщал “Ъ”, уже рассматривается судом. Правда, там исковые требования к фигурантам гораздо выше — $150 млн.

Уголовное преследование бывших высокопоставленных полицейских следователей, напомним, было начато СКР после того, как в конце 2019 года в службу собственной безопасности МВД обратился представляющий интересы офшорной компании бизнесмен Сергей Говядин. Он заявил, что сотрудники СД пытаются развалить дело господина Худояна. В итоге генералы Александр Бирюков и Александр Краковский и полковник Александр Брянцев были арестованы. Им вменяется в вину злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии СКР, полицейские якобы рассчитывали за развал дела господина Худояна впоследствии получить от него вознаграждение.

Вины бывшие следователи не признают, а наличие сговора с господином Худояном отрицают как они сами, там и бизнесмен. Защита указывает, что в материалах дела нет записей переговоров между предпринимателем и полицейскими или каких-либо других доказательств, подтверждающих версию СКР. В начале расследования, напоминают адвокаты, в ходе обысков в квартире господина Бирюкова было изъято $28,4 тыс., €10 тыс., 40 тыс. руб. и £215, а у остальных фигурантов на службе или дома стоящей внимания наличности и вовсе не обнаружили. Следственные мероприятия проводились также в рабочих кабинетах и по месту жительства других высокопоставленных сотрудников СД, у которых в общей сложности изъяли различную валюту на несколько миллионов рублей, но никаких биологических следов господина Худояна или обвиняемых сотрудников СД на деньгах эксперты также не нашли.

Адвокат Павел Лапшов, представляющий интересы генерала Бирюкова, считает, что именно отсутствие каких-либо доказательств сговора между предпринимателем и следователями и привело к появлению иска. «Он дает возможность не возвращать изъятые деньги их владельцам, которые никакого отношения к расследованию не имеют»,— пояснил представитель защиты. Адвокат также отметил, что потерпевшая сторона пытается дважды взыскать якобы причиненный ей ущерб, что само по себе уже необоснованно.

Владислав Трифонов