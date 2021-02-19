Две женщины пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ярославской области

Сегодня, 19 февраля, в Ярославской области на трассе Петровск — Заозерье произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого пострадали две женщины, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано около 12:40.

По данным пресс-службы, на дороге столкнулись легковой автомобиль Chery, под управлением 38-летнего мужчины и рейсовый автобус «ПАЗ», под управлением 48-летнего мужчины. По предварительной информации, автомобиль Chery выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП, пострадали две женщины, 34-летняя пассажирка автомобиля Chery и 19-летняя пассажирка автобуса.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Дарья Сабаева