Рассказ эмигранта

Тома Янче, основатель и директор издательства Fenix, был в числе албанцев, покинувших страну в марте 1991 года. Вот что он сейчас вспоминает об этом:

«При социализме мы тайно смотрели итальянское телевидение, слушали радио. Люди видели по телевизору только положительную сторону капитализма. Они наивно думали, что только в Албании все страдают, а за границей всем живется хорошо. Бедность в Албании и иллюзия прекрасной жизни за границей спровоцировали массовую эмиграцию.

Это самое трагическое событие моего поколения.

В марте 1991 года я стал одним из многих людей, нелегально покинувших Албанию. Мы думали, что это будет красиво — как турпоездка.

Итальянцы нас встретили очень тепло, мы такого даже не ожидали. Это было просто сказочное гостеприимство. Они проявили гуманизм, принимая нас в своих домах. В первые недели марта в Италию прибыло более 20 тыс. албанцев. Наш корабль четыре дня простоял в порту, власти не смогли организовать расселение беженцев. Власти обеспечивали нас едой, а поселить у себя беженцев вызвались простые люди. Прием был настолько теплым, что я и 30 лет спустя поддерживаю связь с теми, кто тогда мне помог.

В Германии и во Франции албанцев ждал другой прием — для них построили лагеря беженцев.

В Италии сейчас самая большая албанская община. Многие эмигранты того поколения живут сейчас между Италией и Албанией, кто-то просто вернулся. Вернувшиеся внесли свой вклад в развитие албанской экономики. В Албании действуют компании, основанные эмигрантами, получившими западное образование. В вузах Италии и Греции у студентов-албанцев репутация самых лучших, самых старательных учеников».