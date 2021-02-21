Политические репрессии в Албании

Уже через два года после окончания Второй мировой войны в Албании было 18 тюрем: 8 для политических заключенных, 7 для уголовников, 3 для смешанного контингента. Если в 1946–1950 годах действовало 20 лагерей принудительного труда, к 1990 году их насчитывалось уже более 100.

Одним из самых известных мест заключения была тюрьма «Спач», узники которой добывали в подземных шахтах медную руду. Условия труда были невыносимые — многочасовой рабочий день, отсутствие вентиляции, колебания температур, плохое питание. В 1973 году заключенные тюрьмы «Спач» восстали. В течение двух дней они держали оборону тюрьмы, подняв флаг без коммунистической звезды. Нехватка воды и еды вынудили восставших сдаться.

Четверо руководителей восстания были расстреляны, остальным были увеличены сроки заключения — в общей сложности на 1400 лет.

Согласно докладу албанского Института изучения преступлений коммунизма, опубликованному в 2016 году, общее число политзаключенных социалистической эпохи — 26 768 мужчин и 7367 женщин. Из них 984 человека умерли в заключении, 308 сошли с ума. К смертной казни были приговорены 5577 мужчин и 450 женщин. Сюда же можно добавить людей, депортированных из родных мест и помещенных в лагеря для интернированных лиц. Жизнь в этих лагерях порой мало отличалась от жизни в лагерях принудительного труда. В 1944–1990 годах было интернировано 59 009 человек, из них 7022 скончались из-за тяжелых условий содержания.

Эти цифры могут на первый взгляд показаться небольшими. Но в 1950 году население Албании составляло 1,275 млн человек, к 1990 году выросло до 3,225 млн.

Все крупные стройки социалистической поры в Албании — строительство железных дорог и автомобильных дорог, заводов и фабрик — выполнялись силами заключенных и интернированных.

Есть и другая статистика — тех, кто помогал спецслужбам. В 1985 году число таких добровольных помощников составляло 14 765 человек. В том числе 1297 агентов, 1163 резидента, 10 355 информаторов и 1950 хозяев конспиративных квартир.