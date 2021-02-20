Сегодня исполняется 62 года председателю совета директоров Evraz Plc Александру Абрамову

Его поздравляет губернатор Московской области Андрей Воробьев:

— Дорогой Александр Григорьевич, поздравляю Вас с днем рождения! Здоровья, успехов Вам в Ваших добрых делах и счастья — как говорил великий Ландау, для этого нужна любимая работа, любовь и возможность общаться с интересными людьми! У Вас все это есть! Так держать и только вперед!

Денис Мантуров Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

23 февраля исполняется 52 года министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову

Его поздравляет председатель совета директоров АО «Объединенная металлургическая компания» Анатолий Седых:

— Уважаемый Денис Валентинович! Примите самые добрые пожелания в день рождения! Отечественная металлургия выступает в числе драйверов роста экономики нашей страны. И это закономерно, так как в России сформированы лучшие условия для реализации масштабных инвестиционных проектов, создания новых рабочих мест и внедрения передовых технологий для производства качественной металлургической продукции. Спасибо Вам за всестороннюю поддержку промышленности. Благодаря Вашей профессиональной работе реальный сектор России успешно развивается. Денис Валентинович, Вы для нас пример высокого уровня деловой культуры, колоссальной трудоспособности и искренней увлеченности делом. Желаю Вам верных единомышленников рядом и новых интересных проектов. Крепкого здоровья и успехов Вам и Вашим близким.

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